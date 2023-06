Che tempo che fa, con l’addio di Fabio Fazio alla Rai, lascia un buco non indifferente. Stando ad alcune indiscrezioni, sono due i programmi sostituti che i vertici di Viale Mazzini hanno individuato.

Come sappiamo da qualche settimana, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno lasciato la Rai e si trasferiranno su Discovery. Viale Mazzini si ritrova così a riempire il grande spazio che occupava Che tempo che fa sul terzo canale della televisione di Stato. Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che il programma sarà sostituito da due format.

Stando ad alcune indiscrezioni riportate da TvBlog, sembra che Viale Mazzini abbia deciso di sostituire Che tempo che fa con Report, condotto da Sigfrido Ranucci. La partenza dovrebbe già essere fissata per il prossimo 8 ottobre. Intervistato dal programma radiofonico Un giorno da pecora, il conduttore Ranucci ha dichiarato:

“Intanto io non so nulla di ufficiale e nessuno mi ha detto nulla. Sono un dipendente, sono dell’azienda e faccio quello che mi viene chiesto nel miglior modo possibile. Ma con delle garanzie. Bisogna portare rispetto a Report e alla sua storia. Se qualcuno vuole strumentalizzare sbaglia, se qualcuno vuole mettere in difficoltà la trasmissione, spostandola in condizioni difficili, sbaglia”.