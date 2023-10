Giorgia Meloni, ha annunciato la separazione con Andrea Giambruno, poche ore dopo il servizio trasmesso da Striscia la Notizia, in cui era raccolta una serie di commenti espliciti fatti dal giornalista ad alcune colleghe.

Giorgia Meloni interviene dopo la rottura con Giambruno

La premier ha affidato le proprie parole ad un post sui social, dichiarando che la relazione “durata quasi 10 anni, finisce qui. Le nostre strade sono diverse da tempo… è ora di riconoscerlo”. A distanza di pochi giorni dalla rottura, al termine del summit al Cairo per la pace in Medio Oriente, Meloni non ha potuto esimersi dalle domande dei giornalisti sulla propria vita privata. A chi le ha chiesto come si sentisse, il Presidente del Consiglio ha risposto:”sto bene, sto molto bene” puntualizzando “Faccio il mio lavoro, come sempre“. In merito al servizio trasmesso dal programma satirico di Canale 5, invece, c’è chi sostiene che sia stato fatto per danneggiarla. La leader di Fratelli d’Italia, tuttavia, non ha accolto tale tesi: “Non so cosa non sia chiaro del fatto che non voglio parlare di questo. Non c’è una parte politica”.

Il post su Facebook

La coppia si è conosciuta nel 2015 ed ha una figlia di sette anni, Ginevra. Nel suo post, Meloni ha ringraziato Giambruno per i “meravigliosi anni trascorsi insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato e per avermi dato la cosa più importante della mia vita, nostra figlia Ginevra”. “Tutti coloro che hanno cercato di indebolirmi colpendo la mia famiglia dovrebbero sapere che anche se una goccia d’acqua può sperare di rompere una roccia, una roccia sarà sempre una roccia mentre una goccia è solo acqua” ha aggiunto.

Il servizio di Striscia la Notizia

Giovedì il programma di Antonio Ricci ha mandato in onda un servizio in cui venivano riproposti alcuni fuori onda di Andrea Giambruno, durante la trasmissione Diario del giorno, in onda su Rete4. “Sei così intelligente… Perché non ti ho conosciuto prima?” commentava il giornalista, rivolgendosi ad una collega, mentre ad un’altra chiedeva se fosse single o se avesse una relazione aperta. Quando la notizia della rottura è diventata di dominio pubblico, alcuni fedelissimi della premier non hanno nascosto un certo disagio nei confronti di Mediaset, per la gestione del programma satirico e dei suoi servizi.