Nei giorni scorsi aveva fatto molto parlare il servizio di ‘Striscia la Notizia‘ in cui erano stati fatti ascoltare gli audio dei fuorionda di Andrea Giambruno nei quali si udiva il giornalista fare apprezzamenti e allusioni spinte verso alcune donne con cui stava intrattenendo una conversazione. Il caso è scoppiato ancora di più dopo che la premier Giorgia Meloni ha pubblicato un messaggio sui propri profili social in cui ufficializzava la separazione da Giambruno.

Meloni-Giambruno, il caso dei fuorionda: la premier sapeva

No, il servizio di ‘Striscia la Notizia‘ sui fuorionda di Andrea Gimabruno non è stato un fulmine a ciel sereno per Giorgia Meloni. Secondo quanto raccontato dal quotidiano ‘La Repubblica’, infatti, pare che la presidente del Consiglio dei Ministri fosse perfettamente consapevole dei comportamenti ‘al limite’ del suo compagno sul luogo di lavoro da almeno un mese.

Meloni-Giambruno, il caso dei fuorionda: l’incontro con Piersilvio

Inoltre, sempre secondo il medesimo giornale, Meloni non avrebbe scoperto che Striscia avesse in mano quei fuorionda dopo aver visto il servizio in televisione, ma ne sarebbe venuta al corrente durante un incontro settembrino con Piersilvio Berlusconi. La premier non sapeva nei dettagli il contenuto dei vidio nè tantomeno il giorno in cui sarebbero apparsi in televisione, ma da qui nascerebbe un allontanamento dai Berlusconi, rei di non aver fermato la messa in onda.