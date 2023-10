Un anno di governo Meloni, il sondaggio: ecco l’opinione degli italiani

Il governo Meloni è entrato in carica il 22 ottobre 2022. A distanza di un anno, un sondaggio dell’istituto di ricerca Quorum / YouTrend per Sky TG24, ha svelato i giudizi degli italiani.

Il governo Meloni è entrato in carica il 22 ottobre 2022. A distanza di un anno un sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 ha fatto il quadro sui giudizi degli italiani. Dai dati è emerso che il giudizio sul governo è positivo per il 36% degli intervistati, mentre è negativo per il 57%. Il giudizio è positivo per il 77% degli elettori dei partiti di maggioranza mentre diventa negativo per l’82% degli elettori delle forze di opposizione. La premier Meloni è l’esponente del governo che ha lavorato meglio secondo il 14,8% degli intervistati, seguita dal ministro Giorgetti e dai vicepremier Tajani e Salvini. Nelle risposte spontanee sull’esponente del governo che ha lavorato meglio, la più menzionata dunque è la premier, indicata dal 30% di chi dà una risposta, compreso il 19% degli elettori dei partiti di opposizione.

Il ministro dei Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini è quello che ha lavorato peggio secondo chi ha risposto al sondaggio. È stato indicato dal 20,4% del campione. Guardando i giudizi sui singoli componenti del governo, l’operato della premier Meloni è apprezzato dal 35% dei rispondenti, mentre il 54% dà un giudizio negativo. Gli altri ministri con un giudizio sul proprio operato più positivo sono Tajani (34% positivi, 48% negativi), Giorgetti (31% positivi, 47% negativi) e Crosetto (31% positivi, 46% negativi). Tra i ministri con il giudizio più negativo sul proprio operato ci sono Santanchè (15% positivi, 66% negativi), Salvini (23% positivi, 65% negativi), ma anche Calderone, Schillaci, Lollobrigida e Urso.

L’operato della premier è apprezzato dal 35% dei rispondenti, mentre il 54% ha dato un giudizio negativo. Anche tra gli elettori di maggioranza i giudizi negativi sulla premier non sono trascurabili. Sui microtomi, gli ambiti su cui i rispondenti pensano che il governo abbia lavorato meglio sono le politiche fiscali (25%), l’economia (23%) e il lavoro (21%). Con percentuali più basse, il governo si è mosso meglio su turismo, ambiente, istruzione, innovazione e ricerca. Tra gli elettori di maggioranza, uno su due ha risposto che le tasse e le politiche fiscali sono il tema su cui il governo si è mosso meglio. Invece tra gli elettori dei partiti di opposizione, la percentuale più alta è stata data all’economia e allo sviluppo industriale. Tra gli elettori di maggioranza anche i temi ambientali sono quelli in cui il governo ha agito bene.

La percezione è che il governo abbia lavorato peggio sull’immigrazione (il 39% dà un giudizio negativo, ma anche ben il 36% degli elettori di centrodestra), sulla sanità (36%) e sulle tasse (35%). Da segnalare anche che sull’istruzione ci sono più giudizi negativi fra gli elettori dei partiti di maggioranza (25%) che fra quelli di opposizione (24%). Per quanto riguarda le misure specifiche, i giudizi positivi si concentrano sull’inasprimento delle leggi su femminicidio e violenza (indicato come positivo dal 38%), eliminazione del reddito di cittadinanza (33%) e interruzione del Superbonus 110% (25%). Seguono il dl Caivano sulla perseguibilità dei genitori per abbandono scolastico dei figli (24%) e la riduzione temporanea del cuneo fiscale (23%). Dopo vengono indicati tra i positivi l’inasprimento delle regole sui flussi migratori e la stretta sui rave. Gli italiani sono abbastanza divisi su molti argomenti ma in generale il giudizio sul primo anno di governo Meloni è abbastanza positivo.