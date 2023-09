Il governo Meloni è in carica da un anno. 12 mesi fa, in questi giorni, la coalizione di destra stava vincendo le elezioni. Dalle promesse si è poi passati alla realtà e ad un anno di distanza arriva il primo bilancio.

Un anno di governo Meloni: il bilancio

Un anno fa la coalizione di destra vinceva le elezioni, formando a tutti gli effetti il governo Meloni, pieno di sogni e di promesse. Secondo l’Osservatorio dei Conti Pubblici dell’Università Cattolica, ci sarebbero voluti dai 111 ai 165 miliardi per realizzare tutte le promesse di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, come riportato da Fanpage.it. Il primo bilancio è arrivato a distanza di un anno ed è più deludente di quanto ci si potesse aspettare, secondo l’analisi di Francesco Cancellato, direttore responsabile di Fanpage.it. In 12 mesi, l’inflazione ha smesso di correre, facendo crescere il costo del debito pubblico. La crescita ha rallentato, facendo impennare il rapporto tra debito e PIL, e i tassi d’interesse sono aumentati per tenere a freno l’inflazione. Ad oggi la legge di bilancio sarà di 20-25 miliardi, che serviranno a rifinanziare le misure contro il caro energia e il taglio del cuneo fiscale. Per coprire quell’aumento della spesa, però, mancano ancora una quindicina di miliardi. Il governo li può recuperare tagliando la spesa o aumentando tasse e accise. Tentativi improvvisati per non togliere denaro dalle tasche di famiglie e piccole imprese, che stanno già soffrendo, ma che forse non basteranno.

Un anno di governo Meloni: la situazione migliorerà o peggiorerà?

Al momento sembra che la situazione attuale possa solo peggiorare. Questo perché l’inflazione continuerà a diminuire e il costo di rifinanziamento del debito continuerà ad aumentare. Le regole di bilancio europee torneranno ad aumentare la spesa e il Pnrr potrebbe rivelarsi un’occasione sprecata per cercare di rendere il Paese un po’ più moderno. Nel futuro lo spread potrebbe ricominciare a salire e si potrebbero di nuovo sentire discorsi su un ipotetico complotto dell’Europa e dei mercati. La domanda sorge spontanea: perché ancora una volta fare tante promesse che non si possono mantenere? Molti elettori sono delusi per tutte le promesse che non sono state mantenute e per la comunicazione fuorviante e spesso illusoria.