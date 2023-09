Oggi, domenica 17 settembre, si terrà Pontida 2023, il raduno della Lega, con Matteo Salvini e Marine Le Pen. Il raduno è iniziato e Matteo Salvini ha già fatto un giro del pratone per fare selfie con i militanti, prima dell’inizio dei vari interventi previsti nel programma.

Pontida 2023, raduno della Lega: dove seguire la diretta

Domenica 17 settembre 2023 si svolge il raduno tradizionale della Lega a Pontida, in provincia di Bergamo. Una location scelta in occasione del primo raduno, nel 1990, perché Pontida è il luogo dove secondo la tradizione nel 1167 i Comuni del Nord Italia sottoscrissero un giuramento dando vita alla Lega Lombarda. Il programma dell’evento prevede l’inizio alle 8.30 con l’accredito dei giornalisti, per poi procedere all’allestimento dei cinquanta gazebo e dei punti ristoro. La manifestazione è stata preceduta, ieri, da un confronto tra Matteo Salvini e il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara.

L’evento inizia alle 8.30 con l’accredito dei giornalisti, mentre i pullman arriveranno dalle varie regioni e verranno allestiti cinquanta gazebo. Ci saranno gadget e prodotti tipici e verranno anche rappresentate varie associazioni. Ci sarà un palco di 50 metri con due maxi schermi, che riportano il titolo “A difesa delle libertà. Chi lotta vince, in Italia e in Europa“. Si ripeterà la tradizione annuale del ricorso dei militanti leghisti che sono morti, ovvero un minuto di silenzio. Ci sarà anche un momento di commemorazione per Silvio Berlusconi e Roberto Maroni, ex segretario e ministro della Lega scomparso nel novembre 2022. Probabilmente sia la Lega che Matteo Salvini condivideranno una diretta streaming dell’intero evento sui loro profili social. Inoltre, è possibile che la diretta venga trasmessa direttamente sul sito ufficiale della Lega, nella pagina dedicata al raduno.

Pontida 2023: Marine Le Pen è l’ospite d’onore

L’ospite d’onore dell’evento è Marine Le Pen, leader di Rn. La deputata francese ha già anticipato i temi che verranno trattati. “Parleremo naturalmente dell’avvenire, della felicità di combattere insieme per la libertà, per la democrazia dei nostri popoli, delle nostre nazioni. Ma non vi dico altro” ha dichiarato. La sua presenza ha creato tensioni nella maggioranza, con Forza Italia che ha sottolineato di non volersi alleare con Rn alle prossime elezioni europee. La Lega, invece, rivendicherà l’alleanza con il Rassemblement. Non tutti i leghisti sono contenti della sua presenza. Alcuni hanno fatto riemergere un manifesto risalente all’epoca della Lega Lombarda che negli anni ’90 definiva il padre di Marine Le Pen “fascista come i partiti di Roma“. Molti non erano sicuri di voler partecipare al raduno, ma Salvini avrebbe fatto sapere che è “inaccettabile” non partecipare.

Pontida 2023, al via il raduno della Lega: i selfie di Salvini e i primi interventi

L’edizione 2023 del raduno della Lega è iniziata con il tradizionale omaggio ai militanti della Lega che sono scomparsi, davanti all’albero della vita, piantato al lato del pratone di Pontida. Sui maxi schermi sono apparse le foto e i nomi delle persone scomparse, tra cui la giornalista Maria Giovanna Maglie, scomparsa a maggio. Dopo l’intervento di Luca Toccalini, segretario federale della Lega giovani, prevista una rappresentanza della Lega, la responsabile giustizia Giulia Bongiorno, i capigruppo di Camera e Senato e all’Europarlamento. Poi parleranno i ministri, mentre chiuderanno Marine Le Pene e Matteo Salvini. “Colpo d’occhio eccezionale, ci sono ancora decine di pullman che stanno parcheggiando” ha dichiarato Matteo Salvini, che ha girato per il pratone scattando selfie. “Che sia una bellissima giornata. Grazie a voi per esserci. buona Pontida e viva la Lega” è stato l’augurio del segretario del partito. Il suo giro di selfie è ormai una tradizione a cui non può rinunciare.