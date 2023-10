Con un lungo post pubblicato sul proprio profilo di Facebook, la presidente del consiglio dei Ministri Giorgia Meloni comunica che la sua relazione con Andrea Giambruno si è interrotta: i due stavano insieme da quasi 10 anni.

Finisce la storia tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno: l’annuncio social

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno non stanno più insieme: a comunicarlo è stata la stessa presidente del consiglio dei Ministri con un post rilasciato questa mattina sulla sua pagina personale di Facebook, a cui allega anche una foto che la ritrae sorridente in un abbraccio con l’ormai ex compagno e la figlia. “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita che è nostra figlia Ginevra.” La leader di Fratelli d’Italia, spiega poi le cose fra i due non andavano più bene da tempi non sospetti: “Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò ad ogni costo una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo.” Infine, un messaggio chiaro a tutti coloro che per tanto tempo – secondo Meloni – le hanno augurato il male: “Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua“.