Il conduttore Andrea Giambruno, in accordo con l’azienda, si sospende da Mediaset: intanto, sono in corso verifiche interne.

Pare proprio che il secondo fuorionda diffuso da Striscia La Notizia abbia sferrato un colpo (quasi) letale alla carriera di Andrea Giambruno che, a poche ore dalla bomba scoppiata, si autosospende da Mediaset per sette giorni. A voltare le spalle all’illustre giornalista, quindi, sembrerebbe non essere stata soltanto Giorgia Meloni. Anche Mediaset, che ha affermato di essere impegnata in una attenta verifica dei fatti, potrebbe presto scaricare il conduttore di Diario del giorno.