Striscia La Notizia ha diffuso un nuovo video che mostra un fuorionda di Andrea Giambruno. Il conduttore e giornalista, compagno del premier Giorgia Meloni, si è rivolto in modo poco elegante a una collega.

Striscia La Notizia, nuovo video fuorionda di Giambruno

Affondo di Striscia La Notizia: nel mirino del tg satirico ideato da Antonio Ricci è finito Andrea Giambruno, ancora una volta protagonista di discutibili fuorionda. Dopo il filmato del fuori onda diffuso dalla trasmissione nella serata di mercoledì 18 ottobre in cui il giornalista si lascia andare a considerazioni alquanto colorite e si rivolge a una collega con battute allusive, sono arrivate nuove clip.

In occasione della puntata andata in onda giovedì 19 ottobre, infatti, il tg satirico ha trasmesso nuove dichiarazioni del conduttore che hanno fatto storcere il naso a molti. Per quanto riguarda gli audio diffusi da Striscia, non è chiaro a chi si stia rivolgendo Giambruno ma le sue dichiarazioni si sentono in modo chiaro e perfettamente comprensibile.

Le dichiarazioni del giornalista

“Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo”, domanda retoricamente il compagno del premier Giorgia Meloni. “L’hai già fatto”, gli risponde una donna presente in studio. “Tu sei fidanzata?”, continua allora il giornalista. “Sì, te l’ho già detto stamattina, Andrea”, la risposta della donna.

A questo punto, Giambruno afferma: “Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti io e te?, dove ti ho già vista? Ero ubriaco? Lo sai che io e *****, abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, ora lo sai anche tu. Stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome. Anche le foursome con ****. Però generalmente va a Madrid a ciu***e. Hai sco*ato? C’è fi*a? Sco**to? Entrerai a far parte del nostro gruppo di lavoro? Ti piacerebbe? Però devi darci qualcosa in cambio”.

Il video di Giambruno diffuso da Striscia La Notizia: “Facciamo le foursome, si sco*a”

Alla domanda agghiacciante e fuori luogo del conduttore e giornalista, la donna allora risponde con fermezza: “La mia competenza”.

Il compagno di Meloni, però, non contento, rincara la dose: “Noi facciamo le foursome, si sco*a”.

È a questo punto che il giornalista si rivolge a qualcun altro facendo riferimento allo scambio di battute avuto con la donna. “Le ho detto se vuole entrare a far parte del nostro gruppo. Le ho detto: ‘Devi fare le foursome con noi. Tradotto: si sco*a’”, dice Giambruno. Alle parole del conduttore, l’uomo osserva: “Se ti registra Striscia, poi vedi te…”.

Ma Giambruno sbotta: “Ma che ho detto? Dai. Si ride, si scherza. Veniamo dalla pandemia. Manco stessimo parlando dell’Agenzia delle entrate”.