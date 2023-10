Andrea Giambruno è finito ancora una volta al centro della polemica. Il compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è reso protagonista di un fuorionda imbarazzante, che è diventato virale e gli è costato parecchie critiche.

Andrea Giambruno: il fuorionda imbarazzante

Striscia la Notizia ha reso pubblico un fuorionda davvero imbarazzante di Andrea Giambruno. In attesa di andare in diretta con il suo programma Diario del Giorno, il compagno di Giorgia Meloni ha dato il meglio di sé. Oltre a pronunciare parolacce à gogo, si è lasciato andare a complimenti insistenti nei riguardi della collaboratrice Viviana Guglielmini.

Cosa ha detto Andrea Giambruno nel fuorionda?

Nel fuorionda, Giambruno viene ripreso mentre cammina su e giù per lo studio e replica senza freni ai ‘richiami’ dei collaboratori:

“Ma non mi rompessero il ca**o con il mio ciuffo. Già che ce li ho i capelli, sono 42 anni che ce li ho. Poi qui dentro sono tutti pelati. Ma non mi rompete i cog***i. Non mi rompessero il ca**o. Qui c’è gente che bestemmia in onda e con me guardano il capello. Che ca**o vuoi scusa? Non dire ca**ate, tu fatti i ca**i tuoi. Per me l’unico giudizio che conta è quello della Viviana. Ma poi guardate che bello questo blu estoril. Questa bellezza di questo blu estoril. Blu Cina? No si chiama blu estorial, una donna acculturata come te dovrebbe saperlo. Blu Cina non ti si addice. Blu Cina è robetta, blu estorial è un livello più alto. Sembri una donna intelligentissima. Ma perché non ti ho conosciuta prima? Dai è incredibile. Oggi sei di buon umore? Ieri mi è dispiaciuto vederti così”.

Giambruno: piovono critiche per il fuorionda

Neanche a dirlo, il fuorionda di Giambruno è diventato virale in un lampo e le critiche sono arrivate puntuali come un orologio svizzero. Su Twitter si legge: “Giambruno con sullo sfondo l’incidente mortale di Casal Palocco alla collega ‘Guarda la bellezza di sto blu estoril… no a me blu cina sta sul ca**o, ma perché non ti ho conosciuta prima’, prima o poi il lupo lo incontri (cit)“, oppure “Bisogna ammettere una cosa. Come ridicolizza, Giambruno la compagna, non ci riesce nessuno in Italia. L’unico uomo che fa vera opposizione alla moglie, al governo, distruggendone i principi, soprattutto quello della famiglia. Il playboy dal cuore gitano, con le valigie fuori la…“, o ancora “Giambruno dimostra tutta la sua arroganza e maleducazione di chi sa di essere intoccabile perché compagno della Meloni se no stava a scaricare le cassette de frutta ai mercati generali de Roma“.