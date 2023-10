Meloni, le dichiarazioni di Giambruno sul matrimonio con la Premier

Il "first gentleman" Andrea Giambruno si è raccontato in una intervista rilasciata a Chi. Fanno parlare le dichiarazioni su un eventuale matrimonio con la Presidente del Consiglio.

Nella giornata di mercoledì 18 ottobre, su Chi uscirà un’intervista rilasciata da Andrea Giambruno, noto giornalista e compagno della presidente del Consiglio Meloni dalla quale ha avuto la figlia Ginevra. Potrebbe parlare del legame con la compagna, ma non solo. “Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà. Oppure ci siamo già sposati e non l’abbiamo detto a nessuno. Questo anello un po’ vistoso che porto all’anulare? Mi piace così. Ho il cuore gitano io”, ha dichiarato a tale proposito, Giambruno.