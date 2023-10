Finisce nell’occhio del ciclone lo scivolone televisivo di Andrea Giambruno, in merito all’approccio con la giornalista Viviana Guglielmi che, imbarazzata, non lo ha degnato nemmeno di uno sguardo. Si tratta dell’ennesimo strafalcione dopo le esternazioni degli ultimi tempi: dal caso dello stupro di gruppo a Palermo ai termini poco adatti per parlare di immigrazione. Ma chi è la donna oggetto delle sue avances?

Il fuori onda di Andrea Giambruno e Viviana Guglielmi

“Striscia la notizia” ha beccato nuovamente uno strafalcione di Andrea Giambruno. Il compagno di Giorgia Meloni – giornalista e conduttore televisivo – è stato beccato a fare delle avances alla collega Viviana Guglielmi, insieme a lui nello studio di “Diario del giorno”.

Il conduttore si è lasciato andare a considerazioni colorite e battute allusive nei confronti della Guglielmi e lei, imbarazzata, non lo ha degnato nemmeno di uno sguardo.

“Sei una donna di un livello superiore e intelligentissima. Ma perché non ti ho conosciuta prima?”. Queste alcune delle parole che Giambruno ha rivolto alla collega.

Non è la prima volta che il programma satirico di Antonio Ricci becca il compagno della premier in espressioni che suscitano contestazioni. Ad esempio un paio di settimane fa ha usato il termine “transumanza“ per parlare degli immigrati.

Chi è Viviana Guglielmi

L’approccio ha creato molto imbarazzo in Viviana Guglielmi, giornalista Mediaset che insieme a Giambruno conduce il programma “Diario del giorno”.

Appassionata di sport e intrattenimento, ha lavorato in diverse emittenti e testate, come Tgcom24 e Inter Channel.

All’approccio di Giambruno ha sdrammatizzato con fare ironico ed è apparso palese il fastidio dei complimenti su abbigliamento e altro.