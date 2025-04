Vertice di Governo terminato a Palazzo Chigi per discutere della prossima missione negli Stati Uniti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Vertice Meloni-Salvini-Tajani: l’incontro a Palazzo Chigi prima della missione in Usa, i retroscena

Giovedì 17 aprile 2025, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Washington per incontrare il presidente americano Donald Trump. Ma prima, è stato convocato un vertice di Governo a cui hanno partecipato i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro della Difesa Guido Crosetto e quello degli Affari Europei Tommaso Foti.

Il vertice è stato convocato proprio in vista della missione a Washington della premier Giorgia Meloni, in partenza domani. In cima ai dossier, la questione dei dazi.

La questione dazi

Riferendosi alla missione a Washington la presidente Meloni ha dichiarato con una sottile ironia: “Non sento alcuna pressione come potete immaginare per i miei prossimi due giorni”.

Mentre, rispetto alla delicata questione dei dazi, la presidente del Consiglio ha parlato di un “momento difficile”, e ha aggiunto: “Faremo del nostro meglio. Vediamo come va nelle prossime ore”. Ha poi concluso: “Sono consapevole di quello che sto difendendo e di quello che rappresento”.

“Vediamo come si sviluppa il quadro in cui ci troviamo – ha dichiarato Meloni – ma ricordiamoci che noi abbiamo la forza, la capacità e l’intelligenza per superare ogni ostacolo. Abbiamo superato ostacoli ben peggiori e ne supereremo di peggiori”.