Barack Obama tende una mano verso Joe Biden dopo il primo dibattito in tv tra il presidente e Donald Trump. Biden era sembrato in difficoltà

Da 24 ore, ormai, in America non si parla quasi d’altro. Con il primo dibattito in diretta TV tra Joe Biden e Donald Trump, si è definitivamente entrati nella fase più calda della corsa alla Casa Bianca 2024, ma le cose non sembrano andare benissimo per il presidente in carica.

Dibattito TV tra Biden e Trump: cosa è successo

Sguardo perso nel vuoto, frasi a volte sconclusionate e una sorta di balbettio confuso. Questi elementi hanno caratterizzato la gran parte del dibattito televisivo andato in onda sulla CNN, lato Joe Biden. Trump, dal canto suo, è sembrato molto più energico e non ha mancato di sottolineare, con un passaggio diventato virale, la confusione del suo avversario politico: “Non so cosa ha detto, forse non lo sa nemmeno lui”. I democratici, dopo aver assistito alla scena, ora sono davvero preoccupati.

Dibattito TV tra Biden e Trump: la difesa di Obama

Ma ad andare in soccorso a Joe Biden, è stato l’ex presidente Barack Obama: “Serate di dibattito negative capitano, credetemi ne so qualcosa” – ha detto l’ex leader Usa in una nota pubblicata sui social – “Ma questa elezioni è ancora una scelta fra qualcuno che si è battuto per la gente ordinaria per tutta la sua vita e qualcuno che pensa solo a sé stesso. Fra qualcuno che dice la verità, che sa quello che è giusto e sbagliato e qualcuno con mente in cerca di benefici. la notte scorsa non ha cambiato questo. La posta in gioco a novembre è alta“. Nel frattempo, i democratici smentiscono una possibile sostituzione di Biden.