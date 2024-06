Usa 2024, primo confronto in tv: Trump sicuro di sé, Biden in difficoltà

Usa 2024, primo confronto in tv: Trump sicuro di sé, Biden in difficoltà

Il primo confronto faccia a faccia tra Biden e Trump in diretta tv è 'vinto' dal tycoon: Biden sembra in difficoltà

La fase più calda della orsa alla Casa Bianca del 2024 entra nel vivo con i due candidati, Joe Biden e Donald Trump che si sono trovati faccia a faccia per il primo confronto diretto in tv. Il dibattito si è svolto ad Atlanta ed è stato mandato in onda sulle frequenze della CNN. Gli analisti sono quasi tutti d’accordo: il primo round è stato portato a casa da Trump.

Usa 2024, primo confronto tv tra Biden e Trump: l’analisi

Un Trump energico, sicuro di sé e in buona forma (dialettica e fisica), si porta in vantaggio nello scontro diretto con Joe Biden in occasione del primo confronto in diretta tv tra i due candidati alla Casa Bianca. L’ex presidente sembra essere più brillante rispetto al presidente attualmente in carica e, seppur abbia ripetuto qualche menzogna, nel complesso ha convinto molto di più.

Usa 2024, primo confronto tv tra Biden e Trump: chi è in vantaggio

Gli analisti sono tutti schierati dalla medesima parte e sono concordi nel sottolineare le difficoltà di Biden. Il presidente è parso vacillante e poco convinto. Ha ripetuto meccanicamente le stesse frasi più volte e lo ha fatto con voce quasi tremante, recuperando un po’ di energia solo nella seconda parte del dibattito, ma ormai era troppo tardi. I due, poi, non si sono mai stretti la mano e non si sono guardati affatto. Due elementi che evidenziano le distanze siderali tra Democratici e Repubblicani in questo periodo storico.