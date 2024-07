Joe Biden prova a spazzare via i dubbi dalle menti degli elettori dopo la brutta figura nel dibattito con Trump in vista di Usa 2024

Il dibattito televisivo tra Joe Biden e Donald Trump ha aperto uno squarcio nella fiducia degli elettori democratici che, dopo aver visto con i propri occhi il presidente in carica così in difficoltà, sono preoccupati del fatto che il tycoon possa avere campo libero verso la vittoria alle elezioni di Usa 2024.

Usa 2024, l’intervista a Biden: come sta

Tantissime persone, infatti, credono che Biden non abbia nessuna possibilità di vittoria e tra i democratici americani c’è chi auspica un suo passo indietro per evitare una facile vittoria di Trump alle elezioni. Joe Biden, però, non ci sta e vuole proseguire la sua corsa verso la Casa Bianca: “Sono in buona forma. Non correrei se non credessi di poterlo fare“ – ha detto Biden a George Stephanopoulos spiegando di sottoporsi quotidianamente a controlli medici di routine – “Non esiterebbero a dirmi che c’è qualcosa che non va. Faccio un test neurologico completo ogni giorno“.

Usa 2024, l’intervista a Biden: sondaggi e avversario

“La responsabilità di come è andato il dibattitto è solo mia” – racconta ancora Biden parlando direttamente del dibattito con Trump, attaccando poi il suo rivale – “Un bugiardo patologico“. Incalzato, poi, sui sondaggi, che lo vedrebbero attualmente sotto al 40% delle preferenze, Biden ha ribadito: “Non credo a questo numero. Le nostre rilevazioni indicano altro. Ricordo che nel 2020 dicevano che non potevo vincere. Non c’è uno più qualificato di me“.