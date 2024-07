Joe Biden sta valutando se continuare la corsa alla Casa Bianca. Questa è la notizia data dal New York Times e in seguito smentita.

“Biden valuta se continuare la corsa”: la Casa Bianca smentisce la notizia del Nyt

Joe Biden sta valutando se continuare la corsa alla Casa Bianca. Secondo quanto riportato dal New York Times lo avrebbe ammesso lo stesso presidente con un suo alleato. Biden avrebbe detto di essere consapevole che potrebbe non essere in grado di salvare la sua candidatura e che le sue prossime apparizioni devono andare bene per forza. L’ammissione di Biden è la prima indicazione che il presidente sta valutando come riuscire a riprendersi dopo la terribile performance del dibattito.

Andrew Bates, portavoce della Casa Bianca, ha dichiarato che l’articolo del New York Times è “assolutamente falso” e ha negato che Joe Biden stia valutando di abbandonare la corsa alla presidenza. “Se il New York Times ci avesse concesso più di sette minuti per commentare lo avremmo detto” ha aggiunto Bates su X.

Le difficoltà di Biden

Biden ha attribuito la sua cattiva performance nel dibattito tv contro Donald Trump ai suoi viaggi internazionali. “Non sono stato intelligente. Ho deciso di viaggiare intorno al mondo un paio di volte poco prima del dibattito per non so quanti fusi orari, credo almeno 15… Non ho ascoltato il mio staff… E poi mi sono quasi addormentato sul palco. Non è una scusa ma una spiegazione” ha dichiarato. Secondo Reuters, se Biden decidesse di non proseguire la sua campagna elettorale, la migliore alternativa sarebbe la vicepresidente Kamala Harris.

Gavin Newsom parteciperà all’incontro alla Casa Bianca tra Joe Biden e i governatori democratici. Intende “stare al fianco del presidente“, ha dichiarato un portavoce del governatore della California. In alcuni incontri tra il presidente americano e i suoi assistenti sarebbe intervenuto anche il figlio Hunter, giudicato colpevole nel processo per la pistola acquistata mentendo sulla sua dipendenza dalla droga. Julián Castro, ex ministro per l’Edilizia abitativa nell’amministrazione Obama, ha dichiarato che Biden dovrebbe abbandonare la corsa immediatamente, tenendo anche conto dell’età e della memoria.