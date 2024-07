Usa 2024, per il 72% degli elettori Biden non è più all'altezza del ruolo d...

Non è la prima volta che i cittadini americani esprimono preoccupazioni su Joe Biden, da alcuni ritenuto troppo anziano per ricoprire il ruolo di presidente. Ed un nuovo sondaggio, questa volta condotto dalla Cbs News, sembra confermare questo sentimento, perché secondo il 72% degli elettori Biden non sarebbe in grado di fare da capo di stato. Come influirà questo dato sulle elezioni Usa 2024?

Per gli elettori Biden non è più in grado di fare il presidente

Il nuovo sondaggio arriva poco tempo dopo il recente dibattito tra Biden e Trump che ha già smosso il dibattito pubblico americano. Alcuni media si erano già scagliati contro il presidente ancora in carica, spingendo il partito e la moglie a difenderlo a spada tratta. E, a quanto pare, questo sentimento è condiviso anche da parte della popolazione.

Perché, secondo un recente sondaggio stilato da Cbs News, secondo il 72% degli elettori Biden non sarebbe più in grado di svolgere il ruolo di presidente. Già in passato, precisamente il 9 giugno, la stessa emittente aveva organizzato un sondaggio simile, e in questo caso la percentuale si era fermata intorno al 65%, segnando quindi un aumento nel giro di poco meno di un mese.

Le percentuali sul presidente Trump sono invece più clementi, secondo un altro sondaggio, per il 49% degli intervistati sarebbe totalmente inadatto a ricoprire il ruolo di presidente.