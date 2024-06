Una voragine enorme si è aperta in un campo da calcio ad Alton, in Illinois, negli Stati Uniti.

Un’immensa voragine si è aperta in un campo da calcio di Alton, in Illinois, negli Stati Uniti. Le telecamere hanno ripreso il momento esatto del crollo.

Enorme voragine distrugge campo da calcio: telecamere riprendono il momento del crollo

Una grande voragine si è aperta nel centro di un campo da calcio di Alton. I filmati di un drone hanno mostrato l’enorme buco nel centro sportivo. Le telecamere a circuito chiuso della zona hanno catturato l’esatto momento del crollo, che ha lasciato un buco largo 30,5 metri e profondo da 9,1 a 15,2 metri. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, perché nel momento del crollo il campo era vuoto, ma i sedili e uno dei riflettori sono stati inghiottiti.

Si ritiene che il crollo sia stato causato da una miniera sotterranea gestita da New Frontier Materials. In una dichiarazione, la società con sede a St.Louis ha affermato che la miniera ha subito un cedimento superficiale e ha aperto una voragine nel Gordon Moore City Park.

Voragine nel campo da calcio: tragedia sfiorata

Si tratta di una vera e propria tragedia sfiorata. Fortunatamente non erano presenti persone in quel momento, ma l’area è stata messa in sicurezza e rimarrà chiusa mentre ispettori ed esperti esamineranno la miniera ed effettueranno le riparazioni. Si tratta di un provvedimento inevitabile, come sottolineato da Brian Horne, direttore atletico della Marquette Catholic High School, che ha aggiunto che la settimana scorsa alla stessa ora erano presenti dalle 60 alle 70 persone nel campo. Sono state chiuse anche le strade vicine per effettuare tutte le verifiche e scongiurare nuovi crolli.