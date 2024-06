Si è aperta un'altra voragine a Roma, in zona Quadraro. Siamo in via Sestio Menas e solo tre mesi fa si era aperta un'altra buca proprio in questa strada.

A Roma una betoniera è sprofondata in una voragine che si è aperta in via Sestio Menas, in zona Quadraro. È la terza che si è aperta in 3 mesi, nella stessa strada.

Voragine a Roma

Una nuova voragine a Roma, precisamente in via Sestio Menas. La buca si è aperta nella mattina del 14 giugno nel quartiere Quadraro e ha inghiottito una betoniera impegnata nei lavori di ripristino del manto stradale.

Il fatto è avvenuto a soli dieci metri di distanza dalla voragine che si è aperta lo scorso 28 marzo e dove il 2 maggio, una tubatura danneggiata ha provocato un geyser di 5 metri di lunghezza.

Voragine a Roma, l’intervento dei vigili

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per chiudere la strada e mettere in sicurezza l’area. Sono impressionanti le immagini che circolano in rete, dove si vede il mezzo pesante parzialmente inghiottito nella buca.

Presenti anche i vigili del fuoco, che con un’autogru hanno sollevato la betoniera. Fortunatamente non ci sono stati feriti, infatti nessuna persona è rimasta coinvolta, neanche il conducente del mezzo. Nessun disagio nemmeno per le abitazioni adiacenti.

Non sappiamo cosa sia accaduto con esattezza e la dinamica è tutta da chiarire.

Voragine a Roma: gli altri episodi simili

Come abbiamo detto, a marzo c’è stata un’atra voragine che ha inghiottito due auto. La buca di dieci metri ha causato danni strutturali a una palazzina.

Invece, sempre in via Sestio Menas, un getto d’acqua di 5 metri è uscito dall’asfalto il 2 maggio, provocando altri disagi. Anche qui i pompieri intervennero, chiudendo le tubature con cautela per non creare un sovraccarico di pressione che potesse rompere altri tubi.