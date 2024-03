Lo squarcio è avvenuto intorno all’una di notte in via Sestio Menas a Roma.

Voragine di dieci metri a Roma

Secondo le prime rilevazioni il buco che si è aperto nell’asfalto sarebbe largo dieci metri e profondo altri dieci. Due veicoli, una Renault e una Dacia, che in quel momento erano parcheggiate sono state inghiottite dalla voragine. Una terza, invece, è rimasta in bilico sul ciglio. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia locale del Tuscolano e del Prenestino, chiudendo la strada per mettere in sicurezza l’area.

In corso gli accertamenti

Tutte le auto che si trovavano nei pressi della voragine sono state rimosse e la zona è stata transennata. Presenti anche gli uomini dei Vigili del fuoco. Le forze dell’ordine hanno reso noto che nessuno è rimasto ferito nell’incidente.

I precedenti

Lo squarcio che si è aperto questa notte in zona Quadraro, non è il primo che interessa la città capitolina. Poche ore prima, infatti, un’altra spaccatura era avvenuta al Trullo, all’interno di un cortile privato di un complesso religioso della Congregazione Delle Pie Discepole Del Divin Maestro, come riportato da RomaToday. Un mese fa era toccato alla zona di Torpignattara, dove una voragine aveva squarciato la strada in via Augusto Dulceri.