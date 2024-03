Due veicoli si scontrano a Mezzanego: due persone finiscono in ospedale

Questa mattina presto a Mezzanego, in via Capitano Gandolfo, un incidente stradale ha avuto come risultato il ricovero di due persone in codice giallo.

Incidente da chiarire

L’impatto è avvenuto questa mattina presto, intorno alle 6:50, a Mezzanego, precisamente in via Capitano Gandolfo. Un Porter ed un’auto si sono scontrate con il risultato che due persone sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Lavagna. Il conducente del Porter è arrivato tramite l’ausilio di un’automedica, mentre il passeggero affianco non ne ha avuto bisogno.

Sul posto si sono subito recati la Croce Verde di Carasco, i Vigili del fuoco, l’automedica Tango 1, la Croce Rossa di Cogorno e, infine, i Carabinieri. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incidente, toccherà alle autorità fare chiarezza in merito alla situazione.

Problemi per il traffico

L’incidente ha avuto delle ripercussioni sul traffico in zona, anche se non ci sono molti dettagli in merito, è molto probabile che si siano create delle lunghe code almeno nelle prime ore dopo l’impatto. Al momento non sono state rese note le generalità delle persone coinvolte nello scontro.