48 ore dopo l'attentato, Donald Trump torna a farsi vedere in pubblico alla convention repubblicana di Milwaukee.

Dopo 48 ore dall’attentato a cui è miracolosamente scampato, Donald Trump torna a mostrarsi pubblicamente durante la convention repubblicana che si tiene a Milwaukee. L’ex presidente si è mostrato con una benda all’orecchio ed è stato calorosamente accolto da una standing ovation dal suo pubblico.

Donald Trump si mostra alla convention dopo l’attentato

L’ex presidente si è presentato al Fiser Forum di Milwaukee con l’orecchio bendato, ma l’attentato non sembra aver scalfito la sua sicurezza, perché ha messo piede sul palco con il pugno alzato e con un sorriso sul volto. Si tratta della prima apparizione pubblica dopo l’aggressione e Trump è stato accolto dal pubblico con una standing ovation.

Il videomessaggio di Donald Trump alla convention

Prima della sua apparizione fisica però, alla convention è stato mostrato un videomessaggio dove l’ex presidente ha utilizzato una delle sue rodate strategie, dichiarando come i democratici abbiano intenzione di imbrogliare per vincere le elezioni e lo faranno. Ma Trump ha poi incitato i suoi sostenitori a “votare come vogliono” anche tramite il sistema postale.

L’apparizione di Trump dopo il videomessaggio

In seguito al messaggio, Donald Trump è poi salito sul palco ed è stato accolto da un coro di voci che urlavano “lottiamo, lottiamo” citando le parole che l’ex presidente ha detto poco dopo l’attentato. Il tycoon ha poi alzato il braccio ed ha risposto dicendo “Usa, Usa”.