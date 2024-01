Pier Silvio Berlusconi: "Non entro in politica"

Pier Silvio Berlusconi ha le idee ben chiare e non intende cambiare la sua decisione per il trentennale della discesa in campo di papà Silvio

Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex Primo Ministro italiano Silvio Berlusconi, ha più volte dichiarato di non voler entrare in politica. Tale dichiarazione è stata fatta durante un’intervista rilasciata nel corso di una conferenza stampa a Cologno Monzese, concependo varie reazioni e considerazioni nello scenario politico italiano.

Pier Silvio Berlusconi: può cambiare la sua posizione?

Pier Silvio Berlusconi ricopre ad oggi il ruolo di vicepresidente di Mediaset, ovvero l’azienda di proprietà della famiglia Berlusconi, ed è un personaggio piuttosto influente nel mondo dei media e degli affari in Italia. La sua decisione di non entrare in politica potrebbe innescare un impatto indicativo sul futuro della cornice politica italiana, soprattutto tenendo conto dell’influenza e del nome che ha la sua famiglia.

Pier Silvio Berlusconi: perché il no alla politica

Il numero uno di Mediaset resta fermo sulle decisioni prese già in passato, non intende cambiare idea e rinuncia alla politica malgrado l’invito arrivato in occasione del trentennale della discesa in campo di suo papà Silvio Berlusconi.

La volontà di Pier Silvio Berlusconi è quella di restare a Mediaset e di fare il suo mestiere, inoltre, ha dichiarato che in più occasioni è stato tirato in ballo, ma che la sua posizione non è cambiata. Ad oggi ritiene e spera che Forza Italia possa fare bene il suo lavoro e che Tajani sia la persona più adatta.