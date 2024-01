Lucrezia Berlusconi, prima figlia di Pier Silvio, è identica al papà. La 34enne, da sempre molto riservata, ha reso nonno l’Ad Mediaset a 52 anni. All’epoca, Silvio Berlusconi era ancora vivo e diventò bisnonno.

Pier Silvio Berlusconi: la figlia Lucrezia è identica a lui

Durante una relazione giovanile, Pier Silvio Berlusconi è diventato papà assumendosi tutte le responsabilità del caso. Aveva soltanto vent’anni quando, dopo un flirt con la modella Emanuela Mussida, nacque Lucrezia Vittoria. La bambina, oggi splendida donna nonché mamma, è stata fin da subito riconosciuta e introdotta nella grande famiglia Berlusconi.

Lucrezia Berlusconi: un’esistenza al riparo dai riflettori

Classe 1990, Lucrezia ha un rapporto bellissimo con tutta la famiglia Berlusconi. Non a caso, nel 2019 ha celebrato il suo matrimonio nella villa di Marina Berlusconi in Provenza. La prima figlia di Pier Silvio appare raramente davanti ai riflettori, ma dalle poche immagini che si trovano in rete si nota che è identica al padre.

Pier Silvio Berlusconi nonno a 52 anni

Nel 2021, Lucrezia è diventata mamma per la prima volta della piccola Olivia, rendendo Pier Silvio Berlusconi nonno a 52 anni. All’epoca, era vivo anche l’ex presidente che diventò bisnonno. Il marito della 34enne è un americano di nome Josh. Sul suo conto non si ha alcun tipo di informazione.