OFF CAMERA con Daniele Doesn't Matter

"Un pomeriggio ero in giro per Torino con i miei genitori e delle persone mi fermano chiedendo se fossi io il ragazzo dei video. Ecco forse da quel giorno ho capito che i miei contenuti stavano avendo successo." Oggi abbiamo avuto il piacere di intervistare Daniele Doesn't Matter: lo youtuber ci racconta come è cambiata la sua vita nel corso di questi anni