Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Tante saranno le novità previste per il reality show e, in queste ultime ore, è stato svelato anche il nome di un nuovo opinionista.

Novità Isola dei famosi

Come sappiamo, quest’edizione dell’Isola dei Famosi sarà condotta da Vladimir Luxuria. Dunque non vedremo più Ilary Blasi al timone. Ma le novità in realtà sono tante. L’inviata in Honduras dovrebbe essere invece Elenoire Casalegno, al posto dell’amatissimo Alvin, volto storico della trasmissione. In studio con Vladimir, si attende come opinionista Sonia Bruganelli che torna in questo ruolo dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip. A quanto pare però non sarà la sola opinionista.

Isola, il nuovo opinionista

A svelare il nome di un nuovo possibile opinionista è stato Dagospia. Sembra che, al fianco di Sonia Bruganelli, vedremo Dario Maltese, giornalista volto noto del TG5.

Dario Maltese come Cesara Buonamici

Se così fosse effettivamente confermato, anche per l’Isola dei famosi, così come per il GF attualmente in onda, si punterebbe su un giornalista del TG5. Dopo Cesara Buonamici sarebbe quindi la volta di Dario Maltese. Un volto del tutto nuovo per un reality show. Ora non ci resta che attendere l’eventuale conferma.