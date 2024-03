Isola dei Famosi, Sangiovanni nel cast: l’indiscrezione

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Sangiovanni sarebbe stato scelto come concorrente dell’Isola dei Famosi 2024. Possibile che il cantante, dopo l’avventura al Festival di Sanremo, abbia accettato di partire per l’Honduras?

L’Isola dei Famosi 2024 sta scaldando i motori. Al termine del GF, Vladimir Luxuria, per la prima volta nei panni di conduttrice, darà il via al reality honduregno. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, tra i concorrenti ci potrebbe essere anche Sangiovanni.

Stando ad una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, Sangiovanni ha ricevuto una proposta dallo staff dell’Isola dei Famosi, ma pare che abbia rifiutato l’ingaggio. Si legge:

“Sì, è vero, a Sangiovanni è stata proposta l’Isola ma lui pare abbia detto di no . Non ti so dire le motivazioni, se sono per il cachet o per altro ma scommetto che smentirà tutto”.

In effetti, considerando che dopo il Festival di Sanremo 2024, Sangiovanni ha annunciato uno stop, appare difficile pensare che possa aver accettato L’Isola dei Famosi. Queste le parole del cantante ai fan:

“Grazie a quest’esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è. (…) Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo. L’uscita del mio album ‘privacy’ e il concerto al forum di Assago del 5/10 sono rimandati. (…) Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti”.