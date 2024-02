Sangiovanni si prende una pausa dalla musica. Il cantante già nel corso del Festival di Sanremo 2024 aveva parlato apertamente di un suo disagio psicologico rivolgendosi agli adulti nell’aiutare e sostenere i giovani in difficoltà.

«Ho ricevuto tantissimo sostegno che non mi aspettavo e tantissima comprensione che per me in questo momento rappresentano la cosa più importante, anche perché mi sembra di sentire che quello che vivo io tocca tante persone e mi fa sentire meno solo. Davvero grazie. Lo stop attuale però non è da intendersi come definitivo, anzi. Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti. Non ve lo meritate voi, e non se lo merita il mio team (che per altro ringrazio per la vicinanza). Voglio stare bene per condurre al meglio la musica vista come lavoro».