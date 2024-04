Vladimir Luxuria, nel corso di una lunga intervista, ha svelato perché l’hanno scelta come conduttrice dell’Isola dei Famosi 2024. E’ stata sia concorrente che opinionista e Mediaset le ha affidato un compito difficilissimo.

Vladimir Luxuria: perché l’hanno scelta per l’Isola dei Famosi?

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Vladimir Luxuria ha parlato dell’imminente avventura all’Isola dei Famosi come conduttrice. Il reality honduregno debutta su Canale 5 lunedì 8 aprile 2024 e accanto alla presentatrice ci saranno due opinionisti d’eccezione: Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Perché i vertici Mediaset hanno scelto Vladimir?

Le parole di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria ha dichiarato:

“Credo per la mia serietà. Perché quando faccio qualcosa mi impegno al cento per cento. E perché sono dentro le dinamiche del gioco, lo conosco da varie angolazioni. All’inizio credevo fosse uno scherzo telefonico. Solo quando mi hanno chiamato diverse persone di Mediaset ho capito che era una proposta seria. Ho accettato subito, perché è un programma che amo, fa parte della mia vita e l’ha anche migliorata”.

Vladimir Luxuria: cosa dobbiamo aspettarci dall’Isola?

Luxuria è “entusiasta” dell’ingaggio come conduttrice dell’Isola dei Famosi. “Non me lo sarei mai aspettato. Per me è un dono, ma sono consapevole della difficoltà“, ha ammesso. Vladimir ha un compito importante: non far rimpiangere Ilary Blasi e risollevare gli ascolti del reality. Ce la farà? Non possiamo ancora saperlo, ma la conduttrice ha apportato diverse modifiche al format: