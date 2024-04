Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria su Ilary Blasi: "Non l'ho fatta fuori"

In una recente intervista Vladimir Luxuria ha raccontato come si è sentita quando è stata chiamata alla conduzione dell'Isola dei Famosi e su Ilary Blasi ha dedicato una riflessione.

All’isola dei famosi manca sempre meno e le aspettative per la nuova conduttrice Vladimir Luxuria sono altissime. La conduttrice che abbiamo visto come opinionista del reality targato Canale 5 nelle passate edizioni insieme ad altri personaggi del calibro di Nicola Savino ed Enrico Papi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ha dedicato una riflessione su cosa ha significato per lei subentrare alla collega Ilary Blasi.

Vladimir Luxuria su Ilary Blasi: “Non l’ho fatta fuori dall’Isola dei Famosi”

Vladimir Luxuria nel parlare della ex conduttrice dell’Isola dei Famosi, ha tenuto a precisare che non è certo il suo stile voltare le spalle a qualcuno e che è normale che i vari conduttori si succedano di volta in volta: “Ma no. Quest’idea del mondo dello spettacolo che appena uno gira le spalle bisogna accoltellarlo non mi appartiene, io il coltello lo uso solo per affettare il pane. Non ho fatto fuori llary come lei non aveva fatto fuori Alessia Marcuzzi. Tocca qua, tocca là. Oggi tocca a me”.

Vladimir Luxuria: “Ho vissuto un po’ di isole nella mia vita”

Non ultimo Vladimir Luxuria ha affermato di aver superato moltissimi ostacoli nella sua vita: “Io ho già vissuto un po’ di isole nella mia vita, ho superato diversi corsi di sopravvivenza: sono sopravvissuta agli insulti, ai giudizi, alle botte, agli sputi in faccia, alle porte chiuse. Adesso mi sento una che ha tutto il diritto di vivere e non di sopravvivere”.