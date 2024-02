Durante il processo per calunnia ai danni del Codacons, Fedez si è dichiarato “nullatenente“. L’associazione dei consumatori, di tutta risposta, ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza, in cui si chiede di far luce sulle società riconducibili al rapper.

Fedez si dichiara “nullatenente”: il Codacons presenta un esposto

La Repubblica ha riportato una parte dell’udienza del processo che vede Fedez accusato di calunnia nei confronti del Codacons. Federico Lucia, davanti al giudice, ha candidamente ammesso: “Beni mobili o beni immobili registrati? Nullatenente direi“. Nonostante il suo tenore di vita, il rapper ha sottolineato di non avere nulla a suo nome: “È tutto intestato alle mie società“. Queste dichiarazioni non sono piaciute al Codacons, che ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza, in cui si chiede di far luce sulle aziende riconducibili a Fedez.

Codacons contro Fedez: cosa si chiede con l’esposto

Secondo il Codacons, gli affari di Fedez girano attorno alla società Zedef, che fa capo ai genitori del rapper. Nell’esposto presentato alla Guardia di Finanza, si legge che negli ultimi 5 anni nelle aziende di Federico Lucia “si sono succedute numerose operazioni straordinarie che hanno portato il gruppo ad assumere assetti sempre diversi. Ulteriori e specifiche considerazioni possono essere svolte valutando la tipologia di operazioni straordinarie poste in essere”. Non solo, il Codacons ha aggiunto:

“La scelta di attivare istituti come fusioni inverse e scissioni non proporzionali asimmetriche evidenzia la padronanza con sistemi consulenziali raffinati e di elevato grado di complessità che vanno oltre una semplice esigenza economica o di sviluppo, come peraltro emerge dalla lettura dei relativi atti notarili (estremamente articolati) e dai flussi finanziari, ben rappresentati negli allegati documenti, che restituiscono un’operatività fiscale molto molto complessa“.

Codacons-Fedez: una battaglia che va avanti da anni

Con l’esposto, il Codacons chiede alla Guardia di Finanza di analizzare ogni aspetto delle società riconducibili a Fedez. Si legge: