Tra meno di un mese inizierà un nuovo anno scolastico, con tanti problemi vecchi, ma anche tante novità. Quest’anno si riparte con il tutor.

Scuola, le novità per il nuovo anno: si parte con il tutor

Tra meno di un mese per circa 7 milioni di studenti inizierà un nuovo anno scolastico, con vecchi problemi già sentiti ma anche tante novità. Tra i temi che si ripresentano ogni anno troviamo quello del precariato. Secondo i sindacati della scuola anche quest’anno saranno oltre 200 mila i supplenti annuali a cui sono da aggiungere quelli con supplenze brevi e questo nonostante il ministero dell’Istruzione abbia varato un piano di reclutamento straordinario.

Tra le novità di quest’anno troviamo le figure del docente tutor e del docente orientatore. Da settembre saranno operativi circa 50.000 docenti tutor e orientatosi che aiuteranno gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado ad effettuare scelte consapevoli e costruire un percorso di studio e lavoro adatto ai propri talenti. Il tutor avrà anche il compito di favorire il recupero per i ragazzi che manifestano maggiori difficoltà. Questi docenti hanno ricevuto una formazione specifica.

Scuola, le novità per il nuovo anno: classi, formazione docenti e libri

Tra le notizie preoccupanti il fatto che sta diventando sempre più evidente la mancanza, soprattutto nelle scuola primarie e nei piccoli centri, di bambini, cosa che rende difficile la formazione delle classi primarie. Nello stesso tempo, alle superiori, soprattutto nelle grandi città, continuano ad essere un problema le classi pollaio con più di 30 studenti. Il trend rimane lo stesso degli ultimi anni per la normativa che pone a 27, nelle superiori, il numero minimo di studenti. Anche quest’anno, di conseguenza, le classi avranno anche più di 30 studenti.

Un altro tema riguarda i percorsi formativi abilitanti all’insegnamento, che dovrebbero arrivare a gennaio 2024, e dei concorsi. Entro la prima metà di settembre dovrebbe essere emanato il bando del concorso ordinario per i dirigenti scolastici. Entro la fine di settembre dovrebbero essere pubblicati i bandi per i concorsi in tutti gli ordini delle scuole per posti comuni e di sostegno. Inoltre, è stato pubblicato il bando per le nuove assunzioni pari a 590 unità di personale per servizi di pulizia negli istituti. Si parla anche del caro-libri. Secondo il sindacato dei librai gli aumenti si attesteranno ben oltre il 10% rispetto allo scorso anno, con una spesa che può superare i 500 euro per gli studenti delle scuole superiori. Paolo Notarnicola, coordinatore della Rete degli Studenti Medi, ha denunciato il problema che i testi di riferimento vengono cambiati con piccole modifiche o aggiunte che spingono gli studenti a doverli sempre comprare nuovi.