Scuola, cambiano le regole: novità per sospensione e voto in condotta

Il ministro Valditara ha parlato di un prossimo cambio di regole per la scuola tra una nuova sospensione e un diverso voto in condotta

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto durante la festa della Lega Romagna a Cervia e ha parlato delle novità che potrebbero essere introdotte dal prossimo anno nella scuola.

Scuola, Valditara sulle nuove regole: “Cambiano sospensione e voto in condotta”

“Il voto in condotta deve tornare a fare media anche alle medie. Poi deve servire per i crediti alla maturità” – spiega Valditara. “Se un ragazzo prende sei in condotta deve essere rimandato a settembre e deve studiare sui valori della cittadinanza, e dello stare insieme. Poi c’è il discorso della sospensione. Oggi vuol dire stare a casa. Invece ci deve essere più scuola: vuol dire stare a scuola e studiare di più, ma anche lavori socialmente utili, di cittadinanza solidale.”

Quando sarà presentata la proposta di Valditara

“Riteniamo che debba essere affrontata rapidamente“ – dice Valditara in merito alla proposta che sarà presentata già nel mese di Settembre – “Cosa significa fare una sperimentazione nel campo dell’istruzione tecnico professionale? Dare un futuro ai nostri giovani, dare alle nostre aziende gli strumenti per essere competitivi. C’è bisogno di una riforma seria: collegamento con l’Its, un percorso che consenta di prendere tecnici e manager dal mondo del lavoro, un percorso che potenzi le materie di base” – ha concluso il ministro.