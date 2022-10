Il ministero dell’Istruzione e del Merito del Governo Meloni è stato assegnato al leghista e docente universitario Giuseppe Valditara. Chi è?

Il ministero dell’Istruzione e del Merito, nuova terminologia adottata per indicare l’ex ministero dell’Istruzione, è toccato alla Lega che ha schierato in campo il docente universitario Giuseppe Valditara.

Chi è Giuseppe Valditara, il leghista ministro dell’Istruzione e del merito del Governo Meloni

Nato a Milano il 12 gennaio 1961, Giuseppe Valditara è il nuovo ministro dell’Istruzione e del Merito del Governo Meloni. Proprio come nel caso di altri ministeri annunciati dalla premier nel pomeriggio di venerdì 21 agosto, anche il dicastero dell’istruzione ha cambiato nome aggiungendo la parola “merito” quasi a voler sottolineare quello sforzo attuato dalla premier al fine di creare un governo di alto profilo e ridare lustro all’Italia e agli italiani.

La casella dell’istruzione è stata assegnata alla Lega che ha messo in campo il politico e giurista italiano Valditara, 61 anni. L’ex senatore di An, fedelissimo di Gianfranco Fini e leghista della prima ora, ha collaborato alla stesura della bozza della Costituzione federale della Lega. Figlio di un ex partigiano e di madre insegnante, si è laureato in Giurisprudenza ed è professore di diritto romano all’Università di Torino.

Attento al federalismo e direttore di Logos, progetto vicino alla Lega, Valditara ha scritto libri come Sovranismo.

Una speranza per l’Italia e L’Italia che vogliamo. Manifesto della Lega per governare il Paese, con la prefazione di Matteo Salvini.

Posizioni sulla scuola

Il profilo di Valditara incontra il gradimento di Fratelli d’Italia che gli ha consegnato le chiavi del ministero dell’Istruzione e del Merito. Mentre i sindacati si preparano a sottoporre all’attenzione del neoministro tutti i problemi principali della scuola, è bene ricordare che il leghista è stato relatore di maggioranza della riforma dell’Università (ministero che avrebbe preferito guidare) con la ministra Mariastella Gelmini durante il Governo Berlusconi.

In campo scolastico, il neoministro ha sempre rivendicato i concorsi abilitanti che nell’ormai lontano 2005 hanno consentito a circa 60 mila precari di stabilizzarsi e sosteneva il progetto della ministra Letizia Moratti che voleva azzerare in cinque anni il precariato storico.

A proposito dell’incarico che gli è stato conferito, su Twitter, Valditara ha commentato: “Aver coniugato Istruzione e merito è un messaggio politico chiaro”.