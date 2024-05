Grave lutto per il Presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio: questa mattina si è spento a Tocco Da Casauria suo padre Luigi.

Questa mattina è venuto a mancare, nella sua abitazione a Tocco da Casauria, Luigi Marsilio padre del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. I funerali si terranno domani mattina, alle ore 11:00, nel convento di Santa Maria del Paradiso in contrada Osservanza a Tocco da Casauria.

Lo scorso 22 aprile, in occasione del compleanno del padre, il governatore d’Abruzzo gli aveva dedicato un post sul suo profilo:

«Oggi è un giorno speciale , papà e io desidero solamente dedicarti parole di affetto e gratitudine. La tua vita è stata per me un esempio di rettitudine, onestà, senso del dovere e amore per la famiglia. Ogni tuo gesto, ogni tua parola ha plasmato la persona che sono diventato, e per questo ti sarò sempre grato. Oggi celebriamo te, il pilastro della nostra famiglia , buon compleanno».

Il cordoglio social al presidente Marsilio è stato immediato, tutti i comuni abruzzesi hanno espresso vicinanza al governatore.

«In questo momento di grande dolore e tristezza esprimo vicinanza e profondo cordoglio al presidente della nostra Regione, Marco Marsilio, per la scomparsa del papà Luigi. La perdita di un genitore lascia un grande vuoto ma i suoi insegnamenti e valori rappresentano un faro che illumina l’esistenza di un figlio, segnandone il percorso di vita, in ambito personale, lavorativo e, come per il mio amico, anche politico. L’affetto dei cari, sono certo, sarà un balsamo per l’anima ferita da un così grave dolore. A lui, alla sorella Laura, al fratello Claudio e ai familiari tutti, giungano le sentite e sincere condoglianze, personali e dell’intera Municipalità aquilana».