Il leader della Lega Matteo Salvini ha chiuso la campagna elettorale in vista del voto per le europee, con Vannacci: "l'Italia ripudia la guerra'"

Matteo Salvini, leader della Lega, ha annunciato che i gruppi del partito alla Camera e in Senato proporranno documenti per impegnare il Parlamento a rispettare l’articolo 11 della Costituzione, che ripudia la guerra.

Salvini ha sottolineato l’importanza di evitare una terza guerra mondiale nucleare e ha ribadito il rifiuto della Lega di votare per Ursula von der Leyen. Durante la chiusura della campagna elettorale per le elezioni europee, Salvini ha esortato al centrodestra unito sia a livello nazionale che europeo, criticando coloro che preferiscono Emmanuel Macron a Marine Le Pen.

Il segretario della Lega ha riaffermato l’impegno del partito a difendere la cristianità e a opporsi alla colonizzazione cinese e al califfato islamico. Ha promesso di contrastare la direttiva sull’eliminazione delle auto diesel e benzina a favore delle auto elettriche, garantendo che l’Italia non diventerà mai una colonia cinese.

Europee, Matteo Salvini e Vannacci a Milano: l’esortazione all’identità nazionale

Il generale Roberto Vannacci, intervenendo a Milano per la Lega, ha esortato a valorizzare chi ha le capacità e i meriti, proponendo un’Europa basata sul sogno italiano ed europeo. Ha promesso di combattere a Bruxelles per difendere le tradizioni e l’identità nazionale, e in caso di fallimento, di sabotare qualsiasi iniziativa che minacci le radici italiane. Ha ringraziato i sostenitori, paragonandoli a una legione pronta alla battaglia per l’Italia.