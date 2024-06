Nel corso delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, il presidente Sergio Mattarella ha deposto una corona di alloro all’Altare della Patria. In occasione del 2 giugno, è intervenuto anche il Segretario di Stato USA, Anthony Blinken, il quale ha lodato l’Italia per la sua leadership durante la presidenza del G7 e per il supporto all’Ucraina contro l’aggressione russa.

Celebrazioni del 2 giugno: Mattarella depone una corona di alloro all’Altare della Patria

Nel suo messaggio per la Festa della Repubblica, Blinken ha sottolineato la forte alleanza e amicizia tra Stati Uniti e Italia, fondata su valori comuni e obiettivi condivisi di pace, prosperità e democrazia. Ha elogiato il ruolo cruciale dell’Italia come alleato NATO nel promuovere sicurezza e stabilità, e ha evidenziato il legame culturale e storico tra le due nazioni, rafforzato dalla presenza di milioni di italoamericani.

Durante le celebrazioni del 2 giugno, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha richiamato l’importanza dell’idea originaria di un’Europa unita ma rispettosa delle specificità nazionali. Ha sottolineato la necessità di difendere e preservare i valori fondativi della Repubblica.

Celebrazioni del 2 giugno: Mattarella rende omaggio ai caduti all’Altare della Patria

Anche il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha ribadito l’importanza delle Forze Armate nella difesa delle istituzioni democratiche e nella promozione della pace internazionale. Ha evidenziato il ruolo dell’Italia nelle missioni umanitarie, come l’invio di una nave ospedale a Gaza e il trasporto di bambini palestinesi bisognosi di cure nei migliori ospedali italiani.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio ai caduti della patria durante la cerimonia all’Altare della Patria, accompagnato dalle alte cariche dello Stato e dallo spettacolo delle Frecce Tricolori. Nel suo messaggio, Mattarella ha sottolineato il sogno di un’Italia aperta all’Europa e impegnata nella difesa delle libertà a livello globale.