Europee, Elly Schlein risponde a Giorgia Meloni nel comizio di chiusura

Durante un comizio tenutosi a Milano, Elly Schlein, esponente del Partito Democratico, ha risposto alle critiche di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, evidenziando profonde divergenze ideologiche e valori contrastanti.

Europee: Schlein contro Meloni, il confronto nel comizio di Milano

Schlein ha ribadito il proprio orgoglio nell’identità antifascista del PD, sottolineando il fondamento costituzionale di tale posizione e accusando Meloni di minare le libertà individuali.

L’affondo di Schlein si è concentrato su varie questioni, tra cui la difesa della scuola pubblica come leva per combattere le disuguaglianze sociali, denunciando i tagli e le politiche contrarie all’articolo 3 della Costituzione.

La dichiarazione di Schlein è stata accolta da un pubblico numeroso, stimato intorno alle 5000 persone, dimostrando un forte sostegno alle posizioni del PD e una chiara opposizione alle politiche di Meloni e della destra nazionale. Schlein ha concluso il suo intervento ribadendo l’urgente necessità di un cessate il fuoco nel conflitto in corso in Medio Oriente, sottolineando il ruolo cruciale dell’Europa come promotrice della pace.