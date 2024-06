Giuseppe Conte replica all’intervento di Giorgia Meloni a Roma

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha risposto alle critiche della premier Giorgia Meloni durante la chiusura della campagna elettorale per le Europee a Roma.

Giuseppe Conte replica all’intervento di Giorgia Meloni

Conte ha difeso il suo partito sottolineando il loro impegno nel realizzare l’80% del programma elettorale in meno di due anni e mezzo. Ha accusato la premier Meloni di contraddizioni, citando esempi come il decreto rave e l’approvazione di tasse sulle banche. Ha evidenziato una serie di posizioni contrastanti di Giorgia Meloni, ribadendo che il Movimento 5 Stelle si impegna per coerenza e trasparenza.

Conte ha elencato le varie discrepanze nella politica di Meloni, da un presunto blocco navale immediato a un aumento degli sbarchi dei migranti, e da promesse di aiuti alla natalità a un aumento delle tasse sui pannolini. Ha anche criticato l’apparente nepotismo all’interno del partito di Fdl, l’ex presidente del Consiglio ha poi criticato l’apparente mancanza di coerenza della premier Giorgia Meloni su varie questioni, dall’ambiente all’economia. Ha concluso il suo intervento sottolineando la confusione causata da tali contraddizioni.