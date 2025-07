Scandalo urbanistica a Milano, Tancredi al centro dell’inchiesta: oggi l’interrogatorio di garanzia

Milano è al centro di un nuovo scandalo legato all’urbanistica, che sta scuotendo la gestione pubblica della città. Al centro dell’inchiesta c’è l’assessore Tancredi, figura chiave coinvolta in presunte irregolarità legate a concessioni edilizie e varianti urbanistiche.

Non si conoscerà a breve il nome del nuovo assessore all’urbanistica di Milano, dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi, per il quale la Procura ha avanzato richiesta di arresti domiciliari.

Le deleghe all’Urbanistica sono state affidate temporaneamente alla vicesindaca Anna Scavuzzo. Il sindaco Giuseppe Sala, nella sua prima uscita pubblica dopo aver deciso di proseguire il mandato nonostante l’inchiesta che lo riguarda, ha spiegato di voler “fare la scelta giusta con calma”.

“È una soluzione temporanea, è chiaro che non è la soluzione con la quale potremo lavorare perché manca ancora molto tempo alla fine del mandato. Però al momento dobbiamo fare così. Non mi spingerei a dire che decidiamo in settimana, fra due settimane, voglio fare la scelta giusta e con calma. Approfitto dell’occasione per ringraziare Tancredi, che ha fatto un grande lavoro. Io credo molto nella sua onestà e mi spiace per come sia finita, guardiamo avanti”.