Il Settimanale americano Time ha dedicato la sua copertina alla premier Giorgia Meloni, affermando di come sia riuscita a spiazzare molti oppositori. Ma ecco cosa dice l’articolo.

La premier Giorgia Meloni in copertina sul Settimanale americano Time. La presidente del Consiglio ha infatti concesso una lunga intervista al periodico di New York, parlando non solo del suo pensiero politico ma anche di tutte le critiche che si è trovata ad affrontare fino a questo momento.

Il titolo in copertina è: “Where Giorgia Meloni is leading Europe” (Dove Giorgia Meloni sta guidando l’Europa). Nell’intervista la Meloni ha sottolineato la necessità di “difendere ciò che siamo, la nostra cultura, la nostra identità, la nostra civiltà.” La premier ha anche parlato delle critiche ricevute da quando è premier: “mi hanno accusato di ogni cosa possibile, dalla Guerra in Ucraina alle persone che muoiono nel Mediterraneo. Semplicemente perché non hanno argomenti. Non sono razzista, non sono omofoba. Non sono tutto quello che hanno detto.”

Giorgia Meloni sulla copertina del Time: “Ha spiazzato molti oppositori”

Coma abbiamo visto, Giorgia Meloni è finita sulla copertina del settimanale americano Time, rilasciando una lunga intervista. Il periodico sottolinea come Giorgia “ha spiazzato molti dei suoi oppositori”. In patria la Meloni ha “moderato alcune delle sue posizioni più radicali, mentre sulle scena internazionali si è mostrata più pragmatica che ideologica, guadagnandosi il rispetto di figure politiche molto diverse tra loro, da Biden alla presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen, fino al vicepresidente americano J.C.Vance.” Giorgia Meloni viene descritta come “una delle figure più interessanti d’Europa.”