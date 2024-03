Marco Marsilio è stato rieletto presidente della regione Abruzzo. “A Meloni nella notte ho detto ‘stai tranquilla’. Aveva quel momento di ansia che tutti hanno prima degli exit poll ma l’ho mandata a letto presto… Era molto soddisfatta e molto contenta e fiera del lavoro che abbiamo fatto” racconta in conferenza stampa.

“Risultato storico”

Continua Marsilio durante la conferenza stampa: “Potremmo mostrare a breve frutto del lavoro fatto. Aver retto e mantenuto il consenso durante i 5 anni di mandato e la campagna elettorale è stato un capolavoro. Abbiamo portato a casa un risultato storico per l’Abruzzo. Gli abruzzesi hanno percepito che c’è un governo che finalmente ci ascolta e che ci aiuterà a risolvere problemi che attendevano da generazioni di essere affrontati.”

L’analisi sui voti

Marsilio commenta poi la percentuale di voti ottenuta, il 53,50%. “Che poi per fare una battuta, il campo lungo ha battuto il campo largo. Era la prima occasione, uno contro uno, un derby stravinto, indicazione al governo che sta facendo bene. Ero convinto che sarebbe stata una elezione di rilevanza nazionale, con il centrosinistra verniciato di unità, con il quale sono scese in campo forze editoriali nazionali. Oggi si può dire che il campo lungo abbia battuto il campo largo, abbia stravinto. Sto ricevendo congratulazioni da tutta l’Italia: c’era grossa attesa perché tutti sono scesi in campo contro il centrodestra. E’ stato un derby totale stravinto dal centrodestra e questa è una utile indicazione anche per il governo che sta facendo bene e di cui i cittadini sono soddisfatti.”