Il ministro e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, esulta per la vittoria di Marco Marsilio in Abruzzo, tuttavia torna a parlare delle elezioni Europee.

«Vedremo… ora è prematuro dirlo. Che i miei compagni di partito me lo chiedano è un fatto noto, vedremo cosa sarà utile per Fi. Se per Fi sarà utile, lo farò, non mi spaventa il confronto elettorale. Ne parlerò con Matteo e con Giorgia perché ritengo che una scelta di questo tipo vada presa in seno alla coalizione. Di sicuro Forza Italia è fondamentale per tutelare gli interessi italiani in seno alle istituzioni europee»