Il ministro Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, questa mattina, 8 marzo, in diretta a Canale 5 nella trasmissione “Mattino 5“, si è espresso in merito alla vicenda del dossieraggio.

«E’ gravissimo che in un paese democratico ci sia un servitore dello Stato infila le mani e gli occhi in attività private dei cittadini nel nostro paese, non sono solo i politici, il regista era un sottufficiale della Guardia di Finanza, a me pare un po’ strano. Non credo che sia un sottufficiale della Finanza il regista di tutta questa operazione di dossieraggio. Forse è stato utilizzato da qualcuno da cui riceveva ordini. Bisogna capire qual è la Cupola: una persona, un gruppo, per quali fini? Pasquale Striano lavorava a contatto stretto con l’antimafia, con l’ex procuratore Cafiero de Raho, ha seguito per lui tante indagini. Bisogna capire chi gli dava gli ordini e a che fine venivano utilizzate informazioni sensibili. Se erano finalizzate a fare un regalo alla stampa forse anche, oppure potevano essere utilizzate da servizi stranieri?».