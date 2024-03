Antonio Tajani, il ministro degli esteri del governo di Giorgia Meloni, è stato intervistato per La Stampa. Proprio qui ha parlato di Food for Gaza, questo il testo dello slogan che potrebbe prendere un’iniziativa umanitaria promossa dal governo al fine di poter aiutare i civili.

Antonio Tajani ha spiegato che inviterà alla Farnesina tutti gli attori del Polo delle Nazioni Unite nella Capitale.

ha così affermato il ministro degli esteri.

Tajani ha detto che:

In queste ore sto organizzando una riunione con tutte le organizzazioni umanitarie presenti in Italia per coordinarci. Il direttore generale della Fao Qu Dongyu in questi giorni è in Medio Oriente. Mi rivolgerò anche alla direttrice del Programma alimentare mondiale Cindy McCain e a molti altri. L’idea è quella di un tavolo per la pace anche per riprendere appena possibile le attività di cooperazione sospese. Rafforzando anche i controlli per contrastare la possibilità che i fondi italiani vengano utilizzati a fini terroristici.