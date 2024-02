Tajani: Israele si comporti secondo regole di umanità e civiltà

Roma, 23 feb. (askanews) - "Continuiamo a lavorare per la pace ma purtroppo in Medio Oriente la pace è lontana. Siamo amici di Israele, siamo vicini ad Israele, abbiamo sostenuto, difeso e pianto il massacro di vittime innocenti del 7 di ottobre e non possiamo neanche paragonare Israele ad Hamas. ...

Roma, 23 feb. (askanews) – “Continuiamo a lavorare per la pace ma purtroppo in Medio Oriente la pace è lontana. Siamo amici di Israele, siamo vicini ad Israele, abbiamo sostenuto, difeso e pianto il massacro di vittime innocenti del 7 di ottobre e non possiamo neanche paragonare Israele ad Hamas. Comprendiamo la necessità di reagire e di sconfiggere il terrorismo. Ma abbiamo anche il dovere di chiedere ai nostri amici israeliani di comportarsi secondo quelle regole di umanità e civiltà che condividiamo con loro”. Lo ha detto il segretario di Forza Italia, vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella relazione con cui apre il congresso di Fi a Roma.

“Noi non accetteremo mai una soluzione che permetta che il 7 ottobre accada di nuovo, una soluzione che preveda la cancellazione di Israele, testardamente continueremo a lavorare perchè Israele possa vivere in sicurezza ma perchè allo stesso tempo i popolo palestinese possa avere uno Stato palestinese senza essere succube di Hamas. Hamas non è la Palestina e i palestinesi non sono Hamas. Ha diritto a vivere in pace e sicurezza esattamente come gli ebrei. Ed è interesse di tutti che si giunga alla pace”, ha concluso sul punto Tajani.