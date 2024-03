Nelle elezioni regionali in Abruzzo, la coalizione di centrodestra, a sostegno di Marco Marsilio, ha ottenuto il 53,5% delle preferenze secondo i dati definitivi del Ministero dell’Interno.

Elezioni Abruzzo 2024, risultati: delusione per l’astensionismo

Marsilio è stato riconfermato presidente con il 53,50%, mentre il candidato del centrosinistra, Luciano D’Amico, ha ottenuto il 46,50%. Marsilio ha commentato i risultati sottolineando la storica riconferma, e ha criticato il “campo largo” definendolo il triste passato dell’Abruzzo.

Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha elogiato il successo del centrodestra affermando che è frutto di un lavoro organizzativo capillare a livello nazionale. Tajani guarda ora all’obiettivo di superare il 10% alle elezioni europee. Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ha fatto i complimenti a Marsilio e ha sottolineato che ora tocca a lui nelle prossime elezioni regionali in Piemonte.

Elezioni Abruzzo, risultati: Pd e M5S delusione per astensionismo

Non mancano le critiche da parte del centrosinistra, con la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha espresso delusione per l’astensionismo e ha congratulato Marsilio. Tuttavia, il centrodestra ha sottolineato il successo costruito da Fratelli d’Italia e ha enfatizzato la crescita di consensi rispetto alle elezioni precedenti. In particolare, il deputato Giovanni Donzelli ha dichiarato che Giorgia Meloni è più forte di tutte le trame e governerà per l’intera legislatura.

Il responsabile elettorale di Forza Italia, Alessandro Battilocchio, si è detto soddisfatto dei risultati, evidenziando il buon risultato della comunità azzurra. La vittoria del centrodestra in Abruzzo ha consolidato la sua presenza politica, preparandosi per le sfide future.