Nuovo contratto scuola firmato, le parole di Valditara: "Personale valorizzato"

Dopo aver raggiunto un accordo con le Organizzazioni sindacali per il tanto chiacchierato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha espresso la sua soddisfazione per la conclusione delle trattative condotte dopo l’accordo politico tra Ministro e Sindacati lo scorso 22 novembre.

Le parole di Valditara dopo l’accordo sul contratto scuola

Il 14 luglio, presso l’ARAN, è stato trovato l’accordo per il rinnovo del CCNL per i comparti Istruzione, Università e Ricerca. Il Ministro Valditara si è mostrato particolarmente contento di quanto deciso: “Il nuovo contratto segna un importante passo avanti verso una sempre maggiore valorizzazione di tutto il personale della scuola, sia docenti sia Ata”. In pratica: “Sono state inoltre recepite a livello contrattuale le funzioni del docente tutor e del docente orientatore e questo consentirà di affermare definitivamente il principio della personalizzazione dell’istruzione, rimarcando la centralità nel sistema della persona dello studente”.

Questo accordo metterà in pratica alcune decisione prese lo scorso 22 novembre, come l‘erogazione dell’aumento degli stipendi, sono state messe sul piatto risorse finanziarie aggiuntive, che erano state stanziate nell’anno 2022 sul Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa. La cifra di cui si parla è di circa 300 milioni di euro, grazie a questi soldi il personale docente ha avuto un aumento medio dello stipendio di 124 euro al mese. Ulteriori provvedimenti inoltre, riconosceranno a tutto il personale precario, amministrativo, tecnico e ausiliario, una maggior tutela generale, permettendo per esempio la fruizione di tre giorni di permesso remunerati, sia per motivi personali che familiari.