Tiktoker non smette di ritoccarsi le labbra: "Non riesco a mangiare bene ma s...

Tiktoker non smette di ritoccarsi le labbra: "Non riesco a mangiare bene ma s...

Vienna Wuerstel si descrive come una “fantastica faccia di plastica“, dichiarando che non smetterà di farsi riempire le labbra di filler.

Tiktoker non smette di ritoccarsi le labbra

Vienna condivide regolarmente video sui social media, mostrando con fierezza le sue imponenti labbra. La tiktoker, che vive a Maiorca in Spagna, ha ammesso di avere qualche difficoltà a bere, a causa delle dimensioni della bocca, ma ha anche sottolineato che spera diventi più grande. Molti dei suoi follower su TikTok hanno subito pensato si trattasse di un filtro. Ipotesi che la content creator si è immediatamente impegnata a confutare. In una clip, postata sul suo account, Vienna ha rivelato di essersi iniettata nel viso quasi 30 ml di filler: “Credo che attualmente ci siano circa 30ml ancora nelle mie labbra e spero di poterne avere di più in futuro“.

I dubbi dei fan

In un altro video la donna ha risposto ad un follower che le chiedeva se si sentisse sicura ad utilizzare prodotti tanto invasivi per il proprio corpo. Vienna ha affermato: “Sì, perché tutti i chirurghi plastici a cui mi rivolgo sono altamente qualificati“. Mentre a chi le ha domandato come facesse a bere, ha spiegato che, se mangiare può essere gestibile, bere diventa spesso una sfida. “Mangiare va abbastanza bene, ma bere è difficile” ha dichiarato, bevendo un sorso d’acqua per dimostrare le proprie parole. “Miglioro ad ogni allenamento” ha commentato con soddisfazione, dopo che solo una goccia è uscita.

Il rischio del filler

I filler alle labbra o il botox comportano gravi rischi per la salute, che spesso i pazienti ignorano. Se, infatti, viene iniettata una quantità eccessiva o se viene introdotta nel punto sbagliato, può esercitare una pressione sulle arterie e interrompere l’apporto di sangue, causando la morte del tessuto o dell’organo interessato. I pazienti, quindi, rischiano la necrosi dei tessuti, oltreché terribili infezioni e persino la cecità. È importante, dunque, affidarsi a dei medici esperti ed estremamente attenti, perché anche la minima distrazione può essere fatale.